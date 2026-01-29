ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা
স্ক্রিনে চোখের চাপ কমাবে ২০-২০-২০ নিয়ম
বর্তমান সময়ে ডিজিটাল ডিভাইস ছাড়া এক মুহূর্তও যেন কল্পনা করা যায় না। পড়াশোনা, অফিসের কাজ থেকে শুরু করে বিনোদন কিংবা সামাজিক যোগাযোগ সবই এখন স্ক্রিননির্ভর। কিন্তু এই অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহার নীরবে বড় ক্ষতি করছে আমাদের চোখের। দীর্ঘ সময় স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখে ক্লান্তি, শুষ্কতা, লালচে ভাব, মাথাব্যথা, এমনকি দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। তবে একটু সচেতন হলেই এসব ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।
চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা জানান, চোখ সুস্থ রাখতে সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর পদ্ধতিগুলোর একটি হলো ২০-২০-২০ নিয়ম।
কী এই ২০-২০-২০ নিয়ম?
এই নিয়ম অনুযায়ী, টানা ২০ মিনিট স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর অন্তত ২০ সেকেন্ডের জন্য ২০ ফুট দূরের কোনো বস্তুর দিকে চোখ রাখতে হবে। এতে চোখের ফোকাসিং পেশিগুলো সাময়িক বিশ্রাম পায়, দৃষ্টির ওপর চাপ কমে এবং চোখ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সাহায্য করে।
কেন এই নিয়ম মেনে চলা জরুরি
স্ক্রিনের খুব কাছাকাছি দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলে চোখের পেশি সারাক্ষণ টানটান অবস্থায় থাকে। ফলে চোখ দ্রুত শুকিয়ে যায়, জ্বালাপোড়া শুরু হয় এবং দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিয়মিত ২০-২০-২০ অভ্যাস চোখকে প্রয়োজনীয় বিরতি দেয়, যা ডিজিটাল বা কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রোমের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণযোগ্য কিছু সহজ পরামর্শ
রিমাইন্ডার সেট করুন: কাজের ব্যস্ততায় সময়ের কথা ভুলে গেলে মোবাইল বা কম্পিউটারে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে পারেন, যেন প্রতি ২০ মিনিট পর চোখকে বিরতি দেওয়া হয়।
আলোর সঠিক সমন্বয় করুন: খুব বেশি উজ্জ্বল বা অতিরিক্ত অন্ধকার স্ক্রিন চোখের ওপর বাড়তি চাপ ফেলে। তাই ঘরের আলো ও স্ক্রিনের ব্রাইটনেসের মধ্যে ভারসাম্য রাখুন।
নিয়মিত পলক ফেলুন: স্ক্রিনে মনোযোগ বেশি থাকলে পলক ফেলার হার কমে যায়, যা চোখ শুষ্ক করে তোলে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে আই ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে।
দূরের দিকে তাকান: জানালা দিয়ে বাইরে বা ঘরের দূরের কোনো জায়গার দিকে তাকানো চোখের পেশিকে স্বস্তি দেয়।
মাঝে মাঝে পুরো বিরতি নিন: শুধু নিয়ম মেনে তাকানো নয়, সুযোগ পেলে স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রাখুন, হালকা ম্যাসাজ করুন বা চোখের ব্যায়াম করুন।
স্ক্রিনের অবস্থান ঠিক রাখুন: চোখ থেকে প্রায় ২০–৩০ ইঞ্চি দূরে এবং চোখের সমতলের সামান্য নিচে স্ক্রিন রাখলে চোখের ওপর চাপ তুলনামূলক কম পড়ে।
ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলার মতে, প্রতিদিনের ছোট এই অভ্যাসগুলো দীর্ঘমেয়াদে চোখের সুস্থতা বজায় রাখতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ডিজিটাল যুগে চোখ ভালো রাখতে চাইলে নিয়মিত ২০-২০-২০ অনুসরণ করাই হতে পারে সবচেয়ে সহজ সমাধান।
