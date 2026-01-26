বাড়িতেই তৈরি করুন সুস্বাদু ক্যারামেল ক্ষীর
মিষ্টি প্রেমীদের জন্য সুখবর! রেস্তোরাঁর মতো নরম, ক্রিমি এবং স্বাদে সমৃদ্ধ ক্যারামেল ক্ষীর এখন আর বাইরে খুঁজতে হবে না। কয়েকটি সহজ উপকরণ এবং কিছু সময়ের বিনিময়ে আপনি বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন এই মুখরোচক মিষ্টি। নানারকম অনুষ্ঠানে, বিশেষ মুহূর্তে বা শুধু নিজের আনন্দের জন্য বানিয়ে খেতে পারেন এই স্বর্গসুখ মিষ্টিটি। এই রেসিপিতে ধাপে ধাপে সহজ নির্দেশনা থাকবে, যা অনুসরণ করলে ফলাফলের স্বাদ ঠিক রেস্তোরাঁর মতোই হবে।
উপকরণ
- চিনিগুঁড়া চাল ১/৪ কাপ
- তরল দুধ ১ লিটার
- চিনি ১/২ কাপ
- ঘি ৩ টেবিল চামচ
- কাজুবাদাম ১০-১২টি
- কিশমিশ ২ টেবিল চামচ
- পেস্তাবাদাম ২ টেবিল চামচ
- কাঠবাদাম ১ টেবিল চামচ
আরও পড়ুন:
- রসুনেই বদলে যাবে গাজরের স্বাদ, রইলো রেসিপি
- চায়ের সঙ্গে উপভোগ করুন চাপটি পিঠা
- ছুটির দিনে ঘরোয়া আয়োজনে ভাপা ইলিশ
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। চাল ফুলে উঠলে তা ব্লেন্ড করে নিন। তবে খেয়াল রাখবেন চাল যেন মিহি না হয়, কিছু দানা থাকে। এবার একটি পাত্রে দুধ দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন। ফুটে ওঠার পর তাতে ব্লেন্ড করে রাখা চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন।
অন্যদিকে আরেকটি পাত্রে ঘি গরম করে তাতে কাজুবাদাম, পেস্তাবাদাম, কাঠবাদাম ও কিশমিশ দিয়ে ২-৩ মিনিট অল্প আঁচে ভেজে তুলে রাখুন। এবার সেই পাত্রেই একটু ঘি ও চিনি দিয়ে দিন। চিনি গলে ব্রাউন হয়ে গেলে তা ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এসময় চুলার আঁচ কমিয়ে দ্রুত নাড়তে হবে। ভালোভাবে মিশে গেলে নামিয়ে উপরে কিশমিশ ও বাদাম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন মজাদার এই মিষ্টান্ন।
জেএস/