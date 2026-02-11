ত্বকের বলিরেখা কমায় অপরাজিতা চা

ত্বকের বলিরেখা কমায় অপরাজিতা চা
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে বলিরেখা পড়া একেবারেই স্বাভাবিক। তবে অনিয়মিত জীবনযাপন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ঘুমের ঘাটতি, দূষণ ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এই প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করে তোলে। আধুনিক সময়ে কৃত্রিম প্রসাধনী ও ব্যয়বহুল স্কিন কেয়ার ট্রিটমেন্টের দিকে ঝুঁকছেন অনেকেই। অথচ আমাদের আশপাশের প্রকৃতিতেই রয়েছে ত্বক পরিচর্যার শক্তিশালী উপাদান। তেমনই এক প্রাকৃতিক উপহার হলো অপরাজিতা ফুল। এই ফুল দিয়ে তৈরি অপরাজিতা চা নিয়মিত পান করলে ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে বলে মনে করেন পুষ্টিবিদ ও আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা।
অপরাজিতা ফুল
অপরাজিতা একটি নীল বা সাদা রঙের ঔষধি ফুল, যার বৈজ্ঞানিক নাম ক্লিটোরিয়া টারনাটিয়া। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই ফুল বহুদিন ধরেই পরিচিত। আয়ুর্বেদ ও প্রাচীন ভেষজ চিকিৎসায় অপরাজিতা ফুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি, প্রদাহ কমানো ও ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে। বর্তমানে এই ফুল দিয়ে তৈরি হারবাল চা বা অপরাজিতা চা স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।
ত্বকে বলিরেখা পড়ার মূল কারণ হলো কোলাজেনের ঘাটতি ও কোষের ক্ষয়। অপরাজিতা চা এই দুটি সমস্যাতেই কাজ করে।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর
অপরাজিতা ফুলে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরের ভেতরের ফ্রি র্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব কমায়। এই ফ্রি র্যাডিক্যালই ত্বকের কোষ দ্রুত ক্ষয় করে বলিরেখা সৃষ্টি করে। নিয়মিত অপরাজিতা চা পান করলে ত্বকের কোষ সুরক্ষিত থাকে এবং বয়সের ছাপ ধীরে আসে।
কোলাজেন উৎপাদনে সহায়ক
ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে কোলাজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাজিতা চা শরীরে কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে, ফলে ত্বক থাকে টানটান ও মসৃণ। এতে সূক্ষ্ম বলিরেখা ধীরে ধীরে হালকা হতে পারে।
রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে
এই চা রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে, যার ফলে ত্বকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছায়। ভালো রক্ত সঞ্চালন মানেই উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক।
প্রদাহ ও ফোলাভাব কমায়
ত্বকের নিচে প্রদাহ থাকলে বলিরেখা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরাজিতা চায়ের প্রদাহনাশক উপাদান ত্বকের ভেতরের প্রদাহ কমিয়ে ত্বককে শান্ত রাখে।
মানসিক চাপ কমিয়ে পরোক্ষভাবে ত্বকের যত্ন: বলিরেখার অন্যতম বড় কারণ হলো মানসিক চাপ। অপরাজিতা চা প্রাকৃতিকভাবে স্নায়ুকে শান্ত করে, দুশ্চিন্তা কমায় ও ঘুমের মান উন্নত করে। ভালো ঘুম ও মানসিক প্রশান্তি ত্বকের পুনর্গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। তাই এই চা শুধু বাহ্যিক নয়, ভেতর থেকেও ত্বকের যত্ন নেয়।
বলিরেখা কমাতে শুধু অপরাজিতা চা খেলেই হবে না। সঙ্গে প্রয়োজন-
- পর্যাপ্ত পানি পান
- পুষ্টিকর খাবার
- নিয়মিত ঘুম
- রোদে বের হলে সানস্ক্রিন ব্যবহার
এই সব অভ্যাসের সঙ্গে অপরাজিতা চা যুক্ত হলে ত্বক থাকবে আরও প্রাণবন্ত ও তরুণ।
ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখতে প্রকৃতির দিকেই ফিরে তাকানো সবচেয়ে নিরাপদ পথ। অপরাজিতা চা কোনো ম্যাজিক নয়, তবে নিয়মিত ও সচেতন ব্যবহারে এটি ত্বকের বলিরেখা কমাতে এবং বয়সের ছাপ ধীর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। রাসায়নিক প্রসাধনীর বদলে প্রাকৃতিক এই অভ্যাস গড়ে তুললে ত্বক পাবে ভেতর থেকে সুস্থতার ছোঁয়া।
তথ্যসূত্র: ফাস্টহোলিক
