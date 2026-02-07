  2. লাইফস্টাইল

ভাত না রুটি, ওজন কমাতে ভরসা রাখবেন কিসে?

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ভাত না রুটি, ওজন কমাতে ভরসা রাখবেন কিসে?
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ভাত আর রুটি এই দুই খাবার আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবু এদের নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কারও কাছে ভাত হালকা ও আরামদায়ক, আবার কারও মতে রুটি বেশি পুষ্টিকর ও দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে। অনেকেই নিজের অভ্যাস অনুযায়ী একটিকে ‘ভালো’ আর অন্যটিকে ‘খারাপ’ বলে ধরে নেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো খাবারের পছন্দ কেবল অভ্যাসে সীমাবদ্ধ নয়। হজমক্ষমতা, অন্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য আর ওজন কমানোর লক্ষ্য এই তিনটি বিষয় এখন মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। তাই প্রশ্নটা আরও জোরালো হচ্ছে ভাত আর রুটির মধ্যে আসলে কোনটি হজমে সহজ? আর কোনটি ওজন কমানোর পরিকল্পনায় বেশি মানানসই? চলুন বিষয়টি খোলাসা করে দেখা যাক।

হজমের দিক থেকে ভাত-রুটি পার্থক্য

ভাত না রুটি, ওজন কমাতে ভরসা রাখবেন কিসে?ভাত ও রুটির তুলনায় হজমের প্রশ্নটাই সাধারণত আগে আসে। সাদা ভাত খুব সহজে হজম হয়, কারণ এতে তুষ বা আঁশের স্তর থাকে না। পেটের ওপর চাপ কম পড়ে, ফলে যাদের অ্যাসিডিটি, গ্যাস, পেট ফাঁপা বা হজমের দুর্বলতা রয়েছে, তাদের জন্য ভাত তুলনামূলকভাবে আরামদায়ক। ভাত দ্রুত ভেঙে যায় এবং হজমের জন্য শরীরকে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না।

ভাত না রুটি, ওজন কমাতে ভরসা রাখবেন কিসে?অন্যদিকে, রুটি তৈরি হয় গমের আটা দিয়ে, যেখানে আঁশের পরিমাণ ভালোই থাকে। এই আঁশ অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং মলত্যাগ নিয়মিত রাখতে সাহায্য করে। তবে আঁশ বেশি থাকার কারণে রুটি হজম হতে সময় নেয় এবং দীর্ঘক্ষণ পেটে থাকে। যাদের হজমশক্তি সংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে রুটি কখনো কখনো ভারী লাগতে পারে।

গ্লাইসেমিক সূচক ও রক্তে শর্করার প্রভাব

অনেকের ধারণা, ভাত খেলেই রক্তে শর্করা হঠাৎ বেড়ে যায়, আর রুটি তুলনামূলক নিরাপদ। কিন্তু ‘ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম’ এ প্রকাশিত ২০২০ সালের এক গবেষণা বলছে, পরিমিত পরিমাণে খাওয়া হলে সাদা ভাত ও গমের রুটির গ্লাইসেমিক সূচক প্রায় একই মাত্রার মধ্যে থাকে।

পুষ্টিবিদদের মতে, আসল পার্থক্য তৈরি করে খাবারের পরিমাণ, সঙ্গে কী খাওয়া হচ্ছে এবং রান্নার ধরন। রুটিতে থাকা আঁশ গ্লুকোজের শোষণ ধীরে করে, ফলে রক্তে শর্করার ওঠানামা তুলনামূলক কম হয়। ভাতে আঁশ কম হলেও এটি প্রাকৃতিকভাবে গ্লুটেনমুক্ত এবং অনেক মানুষের শরীর এটি সহজে গ্রহণ করতে পারে।

ওজন কমাতে কোনটি এগিয়ে?

ওজন কমানোর প্রশ্নে ভাত বা রুটিকে এককভাবে দোষী করার সুযোগ নেই। কোন খাবার খেলেই ওজন বাড়বে বা কমবে এমন সরল সমীকরণ আসলে কাজ করে না। ওজন নির্ভর করে মোট ক্যালোরি গ্রহণ, সার্বিক খাদ্যাভ্যাস এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের ওপর। শুধু কার্বোহাইড্রেট বাদ দিলেই ওজন কমবে এই ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়।

আরও পড়ুন: 

রুটি খেলে অনেকের পেট দীর্ঘক্ষণ ভরা থাকে, কারণ এতে আঁশ বেশি। ফলে পরের বেলায় অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমতে পারে। আবার অনেকে ভাত খেলে নিজেকে হালকা ও স্বস্তিতে অনুভব করেন, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কম খাওয়া সম্ভব হয়। সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন ভাত বা রুটি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া হয়, বিশেষ করে পর্যাপ্ত সবজি ও প্রোটিন ছাড়া।

ভাত আর রুটির মধ্যে কোনটি ‘ভালো’ বা ‘খারাপ’ এই প্রশ্নের একটাই উত্তর নেই। আপনার শরীর যেটা ভালোভাবে হজম করতে পারে, যেটা খেলে আপনি তৃপ্ত থাকেন এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন ওজন কমানোর জন্য সেটিই সবচেয়ে কার্যকর। খাবারের ধরন নয়, বরং ভারসাম্য, সচেতনতা আর সংযমই আসল চাবিকাঠি।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

গর্ভকালীন সমস্যা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা

গর্ভকালীন সমস্যা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা

প্রি-ম্যাচিউর শিশু জন্ম, একটি নীরব স্বাস্থ্যঝুঁকি

প্রি-ম্যাচিউর শিশু জন্ম, একটি নীরব স্বাস্থ্যঝুঁকি

গর্ভাবস্থায় ব্যায়ামের সঠিক নিয়ম ও সতর্কতা

গর্ভাবস্থায় ব্যায়ামের সঠিক নিয়ম ও সতর্কতা

শীতের ক্লান্তি দূর করবে কোয়েলের ডিম

শীতের ক্লান্তি দূর করবে কোয়েলের ডিম

জীবনযাত্রার ভুলেই বাড়ছে ক্যানসারের ঝুঁকি

জীবনযাত্রার ভুলেই বাড়ছে ক্যানসারের ঝুঁকি

ফাস্ট ফুডের যুগেও শিশুর প্লেটে সবজি রাখার কৌশল

ফাস্ট ফুডের যুগেও শিশুর প্লেটে সবজি রাখার কৌশল