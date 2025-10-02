ছোটগল্প লিখে জিতে নিন ৫ হাজার টাকার বই
আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন? নিজের মনের কথা লিখতে চান? ফুটিয়ে তুলতে চান প্রেম-ভালোবাসা, রহস্য ও ফ্যান্টাসির কথা? তাহলে আপনার জন্যই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাবুই আয়োজন করেছে ছোটগল্প প্রতিযোগিতা।
৩০০ শব্দের গল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে আপনার মনের ভাবনা। এখনই কলম ধরুন আর লিখে ফেলুন আপনার মনের কথা। গল্পের বিষয় হলো: প্রেম, রহস্য, ফ্যান্টাসি।
বাবুই আয়োজিত এ গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে থাকছে ২৫ হাজার টাকার বই! সেরা ৫ জন লেখক প্রত্যেকে পাবেন ৫ হাজার টাকার বই। গল্প জমা দেওয়ার শেষ সময় ৩০ অক্টোবর। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১০ নভেম্বর।
প্রকাশক কাদের বাবু জানান, লেখা সম্পূর্ণ মৌলিক হতে হবে। এআই দিয়ে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়। একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ তিনটি গল্প জমা দিতে পারবেন। আপনার লেখা গল্পটি নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানাসহ ই-মেইল করুন babuiprokash@gmail.com ঠিকানায়।
