মঞ্চ নাটকের ঐতিহ্য ফেরাতে সতীর্থের উদ্যোগ
নীলফামারীর সৈয়দপুরে মঞ্চস্থ হয়েছে নাটক ‘অর্থঃ স্বর্গ বিচিত্রা’। ৩ অক্টোবর রাত ৯টায় শহরের ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে মর্তুজা ইনস্টিটিউটে মঞ্চ নাটকের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে নাটকটি মঞ্চস্থ করে সতীর্থ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন।
নাটকের শুরুতেই অস্থিরতা। এরপর ডায়ালগ শুরু হতেই চমকে যেতে হয়। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নিয়ে লেখা নাটকটিতে মূল বক্তব্য ছিল ‘ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়’। ন্যায়ের পথে না থাকলে নিজের মানুষেরাও একসময় ছেড়ে চলে যায়। রাধারমণ ঘোষের লেখা নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সতীর্থ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য আমিরুল বাপ্পি।
নাটকটিতে অভিনয় করেন গোলাম রুবায়েদ মিন্টু, কামরুজ্জামান শাওন, সারোয়ার রহমান, সায়মা পারভীন রুহি, তানভির, শরিফুল ইসলাম সাজু, মিজানুর রহমান মিজান ও লাবিব।
নাটক উপভোগ করতে আসা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক কুমার অপু বিশ্বাস বলেন, ‘প্রায় দেড়শ বছর পুরোনো এই মিলনায়তনে দর্শকরা খুঁজে পেয়েছে মঞ্চ নাটকের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য। ডিজিটাল যুগে এ ধরনের আয়োজন আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন।’
নাটকটির নির্দেশক আমিরুল বাপ্পি বলেন, ‘নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নয়। নিখাদ বিনোদনের জন্যই এ নাটক। তবে নাটকের মধ্যে যে বার্তা রয়েছে, তা নিজেরা ধারণ করতে পারলে সমাজে অনেকখানি পরিবর্তন সম্ভব।’
সতীর্থ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘সমাজ পরিবর্তনে কিছুটা ভুমিকা রাখতে চায় সংগঠনটি। এ ধরনের প্রযোজনা ভবিষ্যতে আরও আসবে বলে আশা করি।’
