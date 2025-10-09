বায়জিদ আহমেদ কল্লোলের চারটি কবিতা

বায়জিদ আহমেদ কল্লোলের চারটি কবিতা
প্রাদুর্ভাব
ধরুন আপনি নায়ক!
ধরুন, ধারাবাহিক প্রেমের নাটকে আপনি অভিনয় করছেন প্রেমিকের চরিত্রে!
সেট রেডি,
ক্যামেরা রেডি,
কীর্তনখোলা নদীর তীরে উৎসাহী জনগণ রেডি,
লাইটম্যান জামালও রেডি।
এসবের একপর্যায়ে আপনি লক্ষ্য করলেন
লাইটম্যান জামাল লাইট তাক করেছে আপনার মুখে
আর তার নজর নায়িকার খোলা বুকে।
ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আপনি জামালের দিকে আড়চোখে তাকিয়েই আছেন।
ডিরেক্টর ‘অ্যা… অ্যাকশন!’ বলার মুহূর্তেই আপনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন লাইটম্যান জামালের ওপর।
কিছুক্ষণ সব চলতে দিয়ে ডিরেক্টর ‘কাট’ বললেন।
সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাহস দেখে আনন্দে ফেটে পড়লো গোটা ভিড়।
ডিরেক্টর খুশি,
বেশ ভালো শট এসেছে।
তবে নায়িকা জেনি খুশি নয়,
লাইটম্যান জামালের দৃষ্টিতে নাকি গাম্ভীর্য আর তৃষ্ণার অভাব ছিল।
সে আরেকবার শটটা দিতে চায়।
লাইটম্যান জামালের ঠোঁটের কোণে হাসি।
মাথা ঝাঁকিয়ে ‘জ্বি ম্যাম’ বলে সে হাসি থামালো।
নায়ক হিসেবে আপনার উচিত জামালকে এবার শাস্তির চূড়ান্ত দেখানো।
শার্টের হাতা উঠিয়ে আপনি শট নিতে প্রস্তুত!
আপনার ভেতরে পৈশাচিক খলনায়ক বলে জামালকে মেরে ফেললে ক্ষতি কী?
সেট রেডি,
ক্যামেরা রেডি,
কীর্তনখোলা নদীর তীরে উৎসাহী জনগণ রেডি,
লাইটম্যান জামালও রেডি।
আপনি তো আগের থেকেই রেডি...
কিন্তু ডিরেক্টর এখনো ‘অ্যাকশন’ বলছেন না।
মেজাজ হারিয়ে আপনি চলে গেলেন জামালকে মারতে।
বেশ হাতাহাতির একপর্যায়ে জামালের নাক দিয়ে বের হলো রক্তস্রোত।
আপনার রাগ কমলো কিছুটা।
কিন্তু ডিরেক্টর এখনো ‘অ্যাকশন’, ‘কাট’ এ জাতীয় কিছুই বলছেন না।
আর ধরুন, ধারাবাহিক প্রেমের নাটকে আপনার অভিনয় এখনো চলছে,
সেট রেডি,
ক্যামেরা রেডি,
কীর্তনখোলা নদীর তীরে উৎসাহী জনগণও রেডি,
এখন ডিরেক্টরের চোখ নায়িকার খোলা বুকে!
*****
সন্ধ্যা
তারপর শ্যামলীর কাছাকাছি
তুমি হাতে ধরো হাত,
অদ্ভুত মায়াবী এক সন্ধ্যা আজ,
যেন অমোঘ কথার শেষ রাত।
শেষ রাতের গোপন আর্তির মতো
প্যাডেলের ধ্বনিতে ধীরে ধীরে এগোয় রিক্সা;—পৃথিবীর নীরবতার বুক চিরে,—জীবনের রঙিন রথ ছুটে চলে—ঘনঘোর অন্ধকারের ভেতর।
হাতে হাত রেখে নক্ষত্রের ভার টেনে আনে আকাশ।—তোমার চোখে জমে ওঠে অনন্ত চাওয়া,—ঘনশ্যাম মেঘমল্লারের ফাঁকে—তুমি আর আমি মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি চিরকালই নক্ষত্রের মাঝে।
তারপর শ্যামলীর কাছাকাছি
তুমি হাতে ধরো হাত!
*****
চোখ
তোমার চোখের চাহনিতে লবণের আড়ত দিলাম, যেন ভাইসা যায় জলে!
মাগরিবের আজানে যেমন ফিরা যায় বক; ঘরে।
তোমার করুণঘন বর্ণনা দিয়া আমার খাতা ভরে যায় কবিতায়।
ঘনঘন পৃষ্ঠা উল্টাই; দূরে থাকে মেঘ,
তোমার চোখের চাহনির অপেক্ষা কি শেষ হবে?
সে আশা করি ত্যাগ!
*****
শূন্যতার বিস্তার
আমি একটা প্রবল ঘূর্ণিপাক!
মাঠের বুক চিরে যে শস্যের কান্না ওঠে
তার চেয়েও পুরোনো আমার জরাজীর্ণ ক্ষুধা।
আমি বলছি না যে, আমায় জড়ায়ে নাও অনিবার্য হৃদয়ের উদ্দেশ্যহীন বাজারে।
মরা মাছের চোখে লেপ্টে থাকা বেঁচে থাকার গানে
কিংবা
রৌদ্দুরে ঘামে ভিজে যাওয়া প্রেমে।
আমি বলছি,
আমি একটা আধভাঙা পুঁথির পাতা;
আমি নিজেই কবিতা হয়ে থাকি নিজের বেনামে।
এসইউ/জিকেএস