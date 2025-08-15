বনানীতে সিসা লাউঞ্জে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন, গ্রেফতার ২
রাজধানীর বনানীতে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের একটি সিসা লাউঞ্জে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।এ ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে কুমিল্লায় অভিযান চালিয়ে র্যাব-১ এর একটি দল তাদের গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১ এর অধিনায়ক লে. কর্ণেল আশিকুর রহমান। তিনি জানান, হত্যার পর দুই আসামি কুমিল্লায় পালিয়ে যায়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য শনিবার দুপুরে উত্তরা র্যাব-১ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হবে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বনানীর ১১ নম্বর রোডে অবস্থিত সিসা লাউঞ্জটির দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত রাব্বি ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবসা করতেন।
পুলিশের ধারণা, আর্থিক লেনদেন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই রাহাতকে হত্যা করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পাঁচজনের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সরোয়ার জানান, রাহাত তার পূর্বপরিচিত কয়েকজন যুবকের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাতের শিকার হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।
