স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা যে মাসে বলেছেন ওই মাসেই নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
মোহাম্মদপুরের কৃষিমার্কেট পরিদর্শন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: জাগো নিউজ

প্রধান উপদেষ্টা যে মাসে নির্বাচনের কথা বলেছেন সেই মাসেই নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষিমার্কেট পরিদর্শন পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জোর গলায় বলা হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না এমন এক প্রশ্নের জবাবে মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা যেটা বলেছেন তার ওপরে আমাদের কোনো কথা নেই। তিনি নির্বাচনের বিষয়ে যেই মাসের কথা বলছেন ওই মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কে কি বললো সেটি আমাদের শোনার দরকার নেই।

তিনি বলেন, জনগণ যখন নির্বাচনেরমুখী হয়ে যাবে কেউ এটাকে বাধা দিতে পারবে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণের হাতে। জনগণ যে সময়ে নির্বাচনের দিকে চলে যাবে কারো কোনো শক্তি নেই নির্বাচন বন্ধ করার।

কৃষিমার্কেট পরিদর্শনের বিষয়টি উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখানে দুইটি উদ্দেশ নিয়ে এসেছি। দেশে বিভিন্ন জায়গায় পানি বেড়ে যাচ্ছে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় শাক-সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। বাজার শাক-সবজির দাম একটু বেড়েছে। তবে স্টোরে প্রচুর আলুর মজুদ আছে, কিন্তু কৃষকরা আলুর দাম পাচ্ছে না। এখানে বাজার থেকে ৫-৬ টাকা পার্থক্য দামে। এতে ভোক্তারাও যেরকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কৃষকও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষক যদি আলুর দাম না পায় আগামীবার তারা আর আলু চাষ করবেন না। তখন আলুর দাম বেড়ে যাবে। তাই প্রত্যেকটা ভোক্তার ও কৃষকের জন্য যেনো সুবিধা হয় ওই পর্যায়ে একটা দাম রাখতে হয়।

তিনি আরও বলেন, আমি চাই মধ্যসত্তভোগী যারা আছেন তাদের একটু লাভ একটু কমিয়ে আনতে হবে। এটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এটা করা সম্ভব না। আর অন্যান্য জিনিসের দাম আপনারাও দেখলেন মার্কেটে। মোটামুটি সহনশীল আছে। কিন্তু সবজির দামটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু বেড়ে গেছে।

পলিথিন ব্যবহার নিয়ে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এই পলিথিনের ব্যবহারের কারণে আমাদের মাটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পলিথিন কোনো অবস্থায় নষ্ট হয় না। অনেক সময় পলিথিনের জন্য পানি আটকে যায়। এর কোনো উপকারিতা নেই, অপকারিতাই বেশি। একসময় আমাদের কিন্তু পাটের একটা বিরাট চাহিদা ছিল। এখন কৃষকরা কিন্তু পাটের দাম পায় না। এখন আপনারা যদি পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করে, পাটের ব্যাগ ব্যবহার শুরু করেন তবে আমাদের কৃষকরা লাভবান হবে।

