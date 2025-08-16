চাঁদাবাজদের বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

চাঁদাবাজদের বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
চাঁদাবাজদের ঠাঁই বাংলাদেশে হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
তিনি বলেন, কোনো চাঁদাবাজকেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না। যে যত বড় চাঁদাবাজই হোক না কেন, তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। কোনোরকম ছাড় দেওয়া হবে না।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মোহাম্মদপুর কৃষিমার্কেট পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।
চাঁদাবাজির বিষয় উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এই মোহাম্মদপুর-মিরপুর এলাকায় চাঁদাবাজিটা একটু বেশি হয়। এটা কীভাবে কন্ট্রোলের ভিতরে আনতে হবে? কোনো চাঁদাবাজকেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না। চাঁদাবাজদের ঠাঁই বাংলাদেশে হবে না। এটা যে যত বড় চাঁদাবাজই হোক না কেন তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।
তিনি বলেন, আপনারা যদি কোনো চাঁদাবাজ পান, আমাদের দেখান। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। চাঁদাবাজ নির্মূলের ক্ষেত্রে আপনাদের একটু সাহায্য-সহযোগিতা দরকার। আপনাদের কাজ একটু চাঁদাবাজগুলোরে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া। আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা।
এসময় যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ওঠা চাঁদাবাজির অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যার সম্পর্কে যা অভিযোগ উঠুক না কেন- এ বিষয়ে আমি এখানে কিছু বলবো না।
এরপর মাদকের নির্মূলের বিষয়ে তিনি বলেন, আপনাদের অনুরোধ করবো আপনারা মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। মাদকের বিরুদ্ধে আপনাদের সোচ্চার হতে হবে। মাদক কিন্তু আমাদের সমাজকে ধ্বংস করে দেবে আপনারা যদি সোচ্চার না হন। আমরা কিন্তু খুব অসহিষ্ণু জাতি হয়ে গেছি। কোনো কিছু একটা ঘটনা ঘটলে আমরা ছবি ওঠাতে যাই, কিন্তু তার প্রতিকার করি না। একটা সমাজে যদি কোনো অঘটন ঘটে বা একটা খারাপ কাজ চলে, এটা প্রতিকার করা আপনাদের ঈমানি দায়িত্ব।
