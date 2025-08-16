মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেলো ফুটপাতের পানি বিক্রেতা বৃদ্ধার
রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানাধীন উত্তর বেগুনবাড়ি এলাকায় দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোছা. বেলী বেগম (৭০) নামে এক বৃদ্ধা নারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত বেলী বেগম পেশায় ফুটপাতে পানি বিক্রেতা ছিলেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত সোয়া আটটার দিকে রানা দশতলা বউ বাজার এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।পরে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী সেলিনা জানান, দুর্ঘটনার পরপরই তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে তিনি নিহতের পেশা ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় বা বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারেননি।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
