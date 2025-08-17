৬ বিভাগে বৃষ্টির আভাস
মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় দেশে ভারী বৃষ্টি কমেছে, বেড়েছে ভ্যাপসা গরম। শনিবার(১৬ আগস্ট) সকাল ৬টা থেকে রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ৬টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৪২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বান্দরবানে।
একই সময়ে ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে ২ মিলিমিটার। রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে।
আবহাওয়া অফিস স্টেশনের পর্যবেক্ষণ ডাটা বলছে, দেশের অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। কিছু কিছু অঞ্চল থাকছে বৃষ্টিহীন।
আবহাওয়াবিদ আফরোজ সুলতানা জানান, আগস্ট মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টি হচ্ছে। ২০ আগস্টের আগে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা কম। এর আগে দেশে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ু মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।
দেশের রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসময় সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
