মহাখালী পেট্রোল পাম্পের আগুন নিয়ন্ত্রণে

প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর মহাখালীর ইউরেকা পেট্রোল পাম্পে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট কাজ করে।

ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, দ্রুত তৎপরতার কারণে আগুন মাত্র ২৯ মিনিটের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে মহাখালীর ইউরেকা পেট্রোল পাম্পে আগুনের খবরে প্রথমে তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে শুরু কাজ করে। পরে আরও সাতটি ইউনিট যোগ দিয়ে মোট ১০ ইউনিটের চেষ্টায় সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

