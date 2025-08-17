  2. জাতীয়

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ঘিরে বিতর্ক, দুদকের নজরদারিতে ১২৩ কর্মকর্তা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা বহুল আলোচিত বই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বইটি লিখে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নেওয়া অভিযোগে সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) জাবেদ পাটোয়ারীসহ মোট ১২৩ জনকে নজরদারিতে রেখেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রোববার (১৭ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ নিয়ে সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়টি দুদকের নজরে এসেছে। এরই মধ্যে এ বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা কার্যক্রম চলছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিগগির এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

২০১২ সালে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশের পর বইটি নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা হয়। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাবি করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর লেখা চারটি খাতা সম্পাদনা ও সংশোধনের মাধ্যমে বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়, বাস্তবে বইটি রচনা করেছিলেন তৎকালীন আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী ও তার নেতৃত্বাধীন ১২৩ সদস্যের একটি বিশেষ দল। এর বিনিময়ে তারা সরকারি পদ, নগদ অর্থ ও ফ্ল্যাট পান।

এই সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

