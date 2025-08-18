শাহজালাল বিমানবন্দরে ৭৬ ভরি সোনাসহ আটক ৩
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৃথক অভিযানে ৭৬ ভরি সোনার গয়নাসহ তিনজনকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।
রোববার (১৭ আগস্ট) দিনব্যাপী বিমানবন্দরের বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এপিবিএন-১৩ এর অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, রোববার সকাল ৯টা ২০ মিনিটে বিমানবন্দরের বহির্গমন ও আগমনী টার্মিনালের গোলচত্বর এলাকা থেকে মো. সালেহ ফয়সালকে (২৭) আটক করা হয়। তার কাছ থেকে ২৯৩ দশমিক ৫০ গ্রাম সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩৬ লাখ ১০ হাজার টাকা।
একইদিন দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে ২ নম্বর আগমনী টার্মিনালের মিডিয়া কর্নার সংলগ্ন এলাকা থেকে মনিরুল ইসলাম (৩৪) নামের আরেকজনকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩৯৫ গ্রাম সোনা। যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৬ লাখ ২১ হাজার টাকা।
এছাড়া সকাল ১০টা ২০ মিনিটে একই টার্মিনাল থেকে মাসুম রানা (৩২) নামের আরও একজনকে আটক করে এপিবিএন। তার কাছ থেকে ১৯৯ গ্রাম সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে বিমানবন্দরস্থ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়।
এপিবিএনের এই কর্মকর্তা বলেন, এসব ঘটনায় আটক সালেহ ফয়সাল ও মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে পৃথক দুই মামলা দায়ের করা হয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদে আটককরা স্বীকার করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা বিমানবন্দর এলাকায় সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত এবং রিসিভার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যাত্রীদের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব সোনা দেশে আনা হতো।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক আরও বলেন, বিমানবন্দর এলাকায় চোরাচালান রোধ ও অপরাধ দমনে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ সর্বদা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সোনা চোরাচালানের মতো অপরাধ ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
টিটি/কেএসআর