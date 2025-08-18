  2. জাতীয়

এক্সিম ব্যাংকের ৮৫৮ কোটি টাকা আত্মসাতে ২১ জনের নামে মামলা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
এক্সিম ব্যাংকের লোগো

এক্সিম ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৮৫৮ কোটি (৮৫৭ কোটি ৯৩ লাখ) টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ সংস্থাটির সহকারী পরিচালক শাহজাহান মিরাজ বাদী হয়ে মামলা করেন। বিষয়টি জানিয়েছেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

মামলায় এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার ও তার স্ত্রী, সাবেক পরিচালক নাসরিন ইসলামসহ ২১ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, মদিনা ডেটস অ্যান্ড নাটস নামে এক প্রতিষ্ঠানকে অবৈধভাবে ঋণ অনুমোদন করা হয়। জামানতবিহীন ওই ঋণ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির নামে অনুমোদন হলেও বাস্তবে কোনো পণ্য আমদানি করা হয়নি। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে সম্পূর্ণ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

মামলায় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মোজাম্মেল হোসাইনসহ এক্সিম ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও আসামি হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং ২০১২ সালের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

