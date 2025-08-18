যাত্রীবেশে চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, গ্রেফতার ৩

  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানা এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক চালক ছিনতাইকারীর হামলার শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোর ৪টার দিকে কোতোয়ালী থানাধীন বংশাল রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে কোতোয়ালী থানা পুলিশের অভিযানে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, সিএনজি (রেজি. নং—চট্টগ্রাম থ-১৩-৪৮৮৮) অটোরিকশাচালক এক যাত্রীকে নিয়ে বংশাল রোডের মুখ থেকে রওনা হওয়ার পর যাত্রীবেশী ছিনতাইকারী ও তার সহযোগীরা অতর্কিত হামলা চালায়। তারা চালককে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে এবং জীবননাশের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে একটি বাটন মোবাইল ফোন, ১০ হাজার টাকা এবং গাড়িটি ছিনিয়ে নেয়।

খবর পেয়ে কোতোয়ালী থানা পুলিশ দ্রুত অভিযান চালায়। এসময় তিন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের হেফাজত থেকে ছিনতাই হওয়া সিএনজি অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা দায়ের হয়েছে।

চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি দক্ষিণ) মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন বলেন, চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সবসময় সজাগ। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বাকি আসামিদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

