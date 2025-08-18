আগ্রাবাদে দিনে হকার বসতে পারবে না: মেয়র শাহাদাত

আগ্রাবাদে দিনে হকার বসতে পারবে না: মেয়র শাহাদাত
চট্টগ্রামের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদে সন্ধ্যা ৬টার আগে হকার বসতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অফিস চলাকালীন ফুটপাত ও সড়ক দখল করে বসা অবৈধ দোকানপাটের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সতর্কতাও জারি করেছেন।
সোমবার ১৮ (আগস্ট) দুপুরে আগ্রাবাদ হোটেল থেকে বাদামতলী মোড় পর্যন্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে তিনির এসব কথা জানান।
মেয়র বলেন, আগ্রাবাদ একটি আন্তর্জাতিক মানের বাণিজ্যিক এলাকা। প্রতিদিন এখানে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী ও পর্যটক যাতায়াত করেন। অফিস সময়ে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে হকার বসতে দিলে নগরীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ে।
তিনি আরও বলেন, সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত অস্থায়ী ভ্যানগাড়ি ও ছাতা ব্যবহার করে হকাররা দোকান বসাতে পারবেন। তবে দিনেরবেলা ব্যবসার নামে কোনোভাবেই রাস্তা দখল করা যাবে না। এছাড়া যেসব হকার ব্যবসা করবেন তাদের ব্যবসা ভ্রাম্যমাণ হতে হবে, স্থায়ীভাবে নালা, সড়ক, ফুটপাত দখল করে হকার ব্যবসার নামে দখলদারি চলবে না।
সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত থেকে এলাকাবাসী ও দোকানদারদের নতুন নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান।
এমআরএএইচ/ইএ/জেআইএম