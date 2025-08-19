জাতীয় মৎস্য পদক পেলেন শেকৃবি অধ্যাপক কাজী আহসান

জাতীয় মৎস্য পদক পেলেন শেকৃবি অধ্যাপক কাজী আহসান
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী আহসান হাবীব ‘জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫’ পেয়েছেন।
সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার হাতে এ পদক তুলে দেন।
অধ্যাপক ড. কাজী আহসান হাবীবের বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ইলিশ মাছ কৌটাজাতকরণের প্রযুক্তি এবং দিনে ও রাতে নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনে এসএইউ-ডিওএফ স্মার্ট সোলার সান ড্রায়ার উদ্ভাবক একই সাথে মেরিন বায়োডাইভার্সিটি পোর্টাল অফ বাংলাদেশ এবং ফ্রেশ ওয়াটার বায়োডাইভার্সিটি পোর্টাল অফ বাংলাদেশ নামক দুটি তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইটেরও প্রতিষ্ঠাতা, যা দেশের জলজ জীববৈচিত্র্যের তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণায় গবেষক ও আগ্রহীদের জন্য এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়াও তার নেতৃত্বেই দেশের জলসীমা থেকে বিশ্বের নতুন তিনটি সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে।
এছাড়াও অধ্যাপক হাবীব সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণামূলক তিনটি বইসহ বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানভিত্তিক বই ও পাঠ্যবই রচনা করেছেন। মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির কৃষি শিক্ষা বইয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অংশের লেখক অধ্যাপক হাবীব যা ২০১২ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে পঠিত হয়ে আসছে।
জাতীয় মৎস্য পদক প্রাপ্তিতে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আব্দুল লতিফ অধ্যাপক হাবীবকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এটি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গর্বের বিষয়। আমরা শেকৃবি পরিবার তার এই অর্জনের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত।
