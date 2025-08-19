বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মাদরাসা শিক্ষা বিভাগে নতুন সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. আনোয়ার হোসেনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সচিব পদে পদোন্নতির পর তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। এর আগে তিনি সচিব পদমর্যাদায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিলেন।
আরএমএম/কেএইচকে/এএসএম