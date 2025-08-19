সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১৭৫৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১০৯৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬৬২ জন।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ.এইচ.এম. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০৯৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার ৬৬২ জন। মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ১৭৫৫ জনকে।
এ সময় উদ্ধার করা হয়েছে, বার্মিচ চাকু দুটি, এলজি একটি, ছোরা একটি, দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক একটি।
