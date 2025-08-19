শাহজালালে যাত্রীর লাগেজ থেকে সোনার চেইন-কানের দুল চুরির অভিযোগ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর লাগেজ থেকে পাওয়ার ব্যাংক, চার্জার, সোনার চেইন এবং একজোড়া কানের দুল চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত ১৪ আগস্ট ওই যাত্রী আবুধাবি থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমনের সময় এ ঘটনা ঘটে।
তবে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কোনো মালামাল হারায়নি বা চুরি যায়নি। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৪ আগস্ট ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিএস-৩৫০ এর যাত্রী মো. সোহাগ সকাল ৫টা ২০ মিনিটে আবুধাবি থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন করেন।
আনুমানিক ৯টা ১৫ মিনিটের সময় ওই যাত্রীকে আন্তর্জাতিক আগমনী টার্মিনালের ক্যানোপি-১ এলাকায় তার লাগেজ থেকে মালামাল চুরির অভিযোগসহ কান্নারত অবস্থায় পাওয়া যায়।
যাত্রী দাবি করেন, তার লাগেজ থেকে একটি পাওয়ার ব্যাংক, চার্জার, একটি সোনার চেইন এবং একজোড়া কানের দুল চুরি হয়েছে।
অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কোনো মালামাল হারায়নি বা চুরি যায়নি। যাত্রীর ব্যাগে (কাগজের কার্টন) থাকা পাওয়ার ব্যাংক আবুধাবি বিমানবন্দরে সিকিউরিটি আইটেম হিসেবে অপসারণ করে টেপ দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য আইটেমের বিষয়ে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
পরবর্তীতে ঘটনাটি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থাপন করা হলে, ম্যাজিস্ট্রেট ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সকে যাত্রীর লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করে তা মেইল আকারে এয়ারলাইন্সের আবুধাবি অফিসে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স সম্পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করে আবুধাবি বিমানবন্দরে একটি মেইল পাঠান যার উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।
এমএমএ/এএমএ