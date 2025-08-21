  2. জাতীয়

বিনা ভিসায় পাকিস্তান সফর করতে পারবেন কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীরা

প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে কথা বলছেন প্রেস সচিব

এখন থেকে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীরা বিনা ভিসায় পাকিস্তান সফর করতে পারবেন। এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে এ বিষয়ে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি হবে। বাংলাদেশের মতো পাকিস্তানের কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীরাও বিনা ভিসায় বাংলাদেশ সফর করতে পারবেন।

