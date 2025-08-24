বুড়িগঙ্গায় উদ্ধার নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহের পরিচয় মেলেনি

বুড়িগঙ্গায় উদ্ধার নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহের পরিচয় মেলেনি
ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে নারী-শিশুসহ চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে চার বছরের এক শিশু, দুই নারী ও একজন পুরুষ রয়েছে। ২৪ ঘণ্টায়ও নিহত এই চারজনের পরিচয় শনাক্ত হয়নি। এমনকি চার মরদেহের দাবিদারও কেউ হাসপাতাল কিংবা পুলিশের শরণাপন্ন হয়নি।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে জাগো নিউজকে এসব তথ্য জানান নৌ পুলিশের ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।
তিনি বলেন, শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীর বিভিন্ন স্থান থেকে এসব মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুজনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।
পরিচয় শনাক্তের বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, নিহত চারজনের পরিচয় এখনও শনাক্ত হয়নি। মরদেহের দাবিদার কেউ এখন পর্যন্ত যোগাযোগ করেনি।
