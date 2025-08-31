দেশে প্রথমবার নার্সদের জন্য পিএইচডি কর্মসূচি
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নার্সদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু হচ্ছে, যা দেশের উচ্চমানের নার্সিং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠায় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। এই কাজ বাস্তবায়নে অনুদান দিয়েছে কোরিয়া।
দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কোরিয়া আন্তর্জাতিক করপোরেশন এজেন্সি (কোইকা) এই সহায়তা দিচ্ছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ সরকার এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন এজেন্সির অনুবাদ চুক্তি সই হয়। আগারগাঁও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ন্যাচনাল অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় অনুদানের চুক্তি সই হয়।
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডি’র অতিরিক্ত সচিব মিরানা মাহরুখ এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোইকার কান্ট্রি ডিরেক্টর জিহোন কিম যৌথভাবে প্রকল্পের চুক্তিতে সই করেন।
এই প্রকল্পের অনুদান ৫ দশমিক ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।
এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উন্নত নার্সিং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে দক্ষ নার্সিং ফ্যাকাল্টি তৈরি করা।
এর ফলে দেশে নার্সিং শিক্ষা ও গবেষণায় নতুন অধ্যায় শুরু হবে। স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই প্রকল্প এবং নার্সদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি হবে, যা নারীশক্তি উন্নয়নের জন্য বড় অগ্রগতি নিয়ে আসবে।
এমওএস/এসএনআর/জেআইএম