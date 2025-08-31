তরুণদের রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোয় এজেন্সির নিবন্ধন বাতিল
বড় ধরনের প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে তরুণদের রাশিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর কারণে একটি ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন বাতিল করেছে সরকার।
সম্প্রতি ড্রিম হোম ট্রাভেলসের নিবন্ধন বাতিল করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, বনানীর এইচ-৮৬ বীর উত্তম জিয়াউর রহমান সড়কের ড্রিম হোম ট্রাভেলসের স্বত্বাধিকারী এমএম আবুল হাসানের অনুকূলে নিবন্ধন সনদ নং-০০১২০২১ ইস্যু করা হয়।
কিন্তু, তরুণদের রাশিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে বড় ধরনের প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে এ এজেন্সি। বিষয়টি আইনানুগভাবে ‘বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩’ এর ধারা ৫(১) (ঙ)-তে বর্ণিত হলফনামার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং ‘বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২’ এর বিধি ১৫-তে বর্ণিত আচরণবিধির পরিপন্থি। একই সঙ্গে ট্রাভেল এজেন্সির আইন, বিধি ও নিবন্ধন সনদের শর্ত ভঙ্গ করায় প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ধারা ৯(১)(খ) এর বিধান লঙ্ঘন। এটি আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।
তাই এর নিবন্ধন সনদ বাতিল করা হলো। এমতাবস্থায়, আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইস্যু করা নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়ন সনদ ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয় অফিস আদেশে।
