প্রধান উপদেষ্টা
নির্বাচন নিয়ে বিকল্প ভাবলে জাতির জন্য খুবই বিপজ্জনক হবে
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আবারও সরকারের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি বলেছেন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কেউ যদি নির্বাচন নিয়ে বিকল্প কোনো কিছু ভাবে সেটা জাতির জন্য খুবই বিপজ্জনক হবে।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে তার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকের এ তথ্য জানিয়েছেন।
এদিন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জামায়াত, এনসিপি ও বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা।
বৈঠকের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব বলেন, প্রধান উপদেষ্টা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণে নির্বাচনের যে সময় ঘোষণা করেছেন নির্বাচন সেই সময়ের মধ্যে হবে। অর্থাৎ, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে উৎসবমুখর পরিবেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
শফিকুল আলম বলেন, সব রাজনৈতিক দলকে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন নিয়ে আবারও তার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কেউ যদি নির্বাচন নিয়ে কোনো বিকল্প ভাবে সেটা এই জাতির জন্য খুবই বিপজ্জনক হবে।
