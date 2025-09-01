চট্টগ্রামে সংঘর্ষ
পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের হেনস্তার নিন্দা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হেনস্তার নিন্দা জানিয়েছে চট্টগ্রামের দুই সাংবাদিক সংগঠন।
রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন-সিইউজে এবং চট্টগ্রাম টেলিভিশন রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক-সিটিআরএন পৃথক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ লিপিতে সাংবাদিকদের হেনস্তায় জড়িত দোষীদের শাস্তির দাবি জানানো হয়।
এক বিবৃতিতে সিইউজে সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ বলেন, রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নং গেট, জোবরা গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সিইউজের সদস্য ও পেশাদার সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় হামলাকারীরা সাংবাদিকদের শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করে এবং তাদের ক্যামেরা ও মোবাইল ভাঙচুর করে। এ ধরণের ঘটনা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকি।
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম টেলিভিশন রিপোর্টার্স নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক এখন টিভির ব্যুরো প্রধান হোসাইন জিয়াদ ও যুগ্ম আহ্বায়ক নাগরিক টিভির ব্যুরো একে আজাদ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, সাংবাদিকরা যখন জনস্বার্থে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন তাদের ওপর এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলা স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর সরাসরি আঘাত। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। তারা আরও বলেন, গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব।
রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একাধিক গণমাধ্যমকর্মী দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন দেশ টিভির মোহাম্মদ নাজিম, দীপ্ত টিভির লতিফা আনসারি রুনা, এটিএন নিউজের মুনিরুল ইসলাম পারভেজ, ক্যামেরাপারসন হাসানউল্লাহ, আরটিভির ক্যামেরাপারসন ইমু, দীপ্ত টিভির ভিডিও জার্নালিস্ট সায়মন আল মুরাদ, সময় টিভির নুর আতিক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির ক্যামেরাপারসন পিয়াল ঘোষ, এখন টিভির ক্যামেরাপারসন পারভেজ, দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সিফায়েত উল্লাহ সিফাতসহ আরও বেশকয়েকজন।
এমডিআইএইচ/এসএনআর/এমএস