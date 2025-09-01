নির্বাচনে মব ঠেকাতে সরকারের পদক্ষেপ জানতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

নির্বাচনে মব ঠেকাতে সরকারের পদক্ষেপ জানতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মব ভায়োলেন্স ঠেকাতে সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্র্যাসি অ্যান জ্যাকবসন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক তিনি এ বিষয়ে জানতে চান।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন।
বৈঠকে মব নিয়ে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, উনি জানতে চাইলেন যে, ইলেকশনের সময় কোনো পার্টির ওপর যদি মব সৃষ্টি হয় তাহলে কী হবে। আমি বললাম, ইলেকশন তো এখনো দেরি আছে। যখন ৩০০ আসনে একদিনে ভোট হবে, তখন তা ৩০০ জায়গায় ভাগ হয়ে যাবে। যারা মব সৃষ্টি করে ওরা দেখবেন যে যার যার এলাকায় চলে গেছে। একসঙ্গে এত লোক একত্রে আর পাওয়া যাবে না, ঢাকা শহর খালি হয়ে যাবে। যারা মব সৃষ্টি করতে চাইবে তারা সুবিধা করতে পারবে না।
সিইসি বলেন, একটা কথা তিনি (চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স) বলেছেন গুজব ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে। আমি বলেছি, এই দেশটা গুজবের দেশ। আমরা গুজবটা দূর করতে চাই। আমি গুজব কানে না নিতে বলেছি।
নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইসির নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করে সিইসি বলেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আমাদের হাতে, সেহেতু ল’ অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমরা আমাদের দিক থেকে পুলিশ প্রশাসন, সেনাবাহিনী যাদের যা করার আছে—সব জায়গায় আমরা সাপোর্ট দেই এবং তাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।
বৈঠকে মার্কিন দূতাবাসের রাজনীতি প্রধান ডেভিড মু, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফিরোজ আহমেদ অংশ নেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার বৈঠকটি হওয়ার কথা থাকলেও আগারগাঁওয়ে ছাত্র আন্দোলনের কারণে বৈঠকটি বাতিল করা হয়।
