  2. জাতীয়

ভোটকেন্দ্রে সব ক্ষমতা প্রিসাইডিং কর্মকর্তার হাতে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোটকেন্দ্রে সব ক্ষমতা প্রিসাইডিং কর্মকর্তার হাতে
ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার ক্ষমতা বাড়ছে/ ফাইল ছবি

ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন কখন ভোট শুরু করবেন, আর কখন বন্ধ করবেন।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের এমন তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

আরও পড়ুন

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, আগে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। মাঝে এটা সংশোধন করে বিধান করা হয়েছিল যে ভোট শুরুর পূর্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি দেখবে, তারা রিপোর্ট দিলে ভোট শুরু হতো। আমরা এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছি। এতে কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার হবেন সর্বেসর্বা।

তিনি আরও বলেন, মিডিয়াকর্মীসহ কে কতক্ষণ ভোটকক্ষের ভেতরে থাকবেন তা নির্ধারণের ক্ষমতাও আমরা প্রিসাইডিং অফিসারকে দিয়েছি।

এমওএস/কেএসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।