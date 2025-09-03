ভোটকেন্দ্রে সব ক্ষমতা প্রিসাইডিং কর্মকর্তার হাতে
ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন কখন ভোট শুরু করবেন, আর কখন বন্ধ করবেন।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের এমন তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, আগে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। মাঝে এটা সংশোধন করে বিধান করা হয়েছিল যে ভোট শুরুর পূর্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি দেখবে, তারা রিপোর্ট দিলে ভোট শুরু হতো। আমরা এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছি। এতে কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার হবেন সর্বেসর্বা।
তিনি আরও বলেন, মিডিয়াকর্মীসহ কে কতক্ষণ ভোটকক্ষের ভেতরে থাকবেন তা নির্ধারণের ক্ষমতাও আমরা প্রিসাইডিং অফিসারকে দিয়েছি।
