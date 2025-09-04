পরিপত্র জারি
১৭ অক্টোবর জাতীয়ভাবে পালন হবে লালনের তিরোধান দিবস
প্রতিবছর ১৭ অক্টোবর লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা হবে। এজন্য সরকার লালনের তীরধান দিবস ক- শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে পালনের জন্য পরিপত্র জারি করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২৫ সালের ১৪ আগস্ট জারি করা পরিপত্রের ক- শ্রেণিভুক্ত দিবসের তালিকায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হিসেবে গণ্য হবে।
এ সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে পরিপত্রে।
এর আগে গত ২৮ আগস্ট উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ফকির লালন সাঁই ১১৬ বছর বয়সে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ার নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন।
