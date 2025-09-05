৪ দফা দাবিতে অটল পল্লী বিদ্যুৎ কর্মীরা, রোববার থেকে গণছুটির হুমকি
চার দফা দাবিতে সারা দেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও গ্রাহক সেবা চালু রেখে পঞ্চম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ অ্যাসোসিয়েশন (বাপবিএ)। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বাপবিএ’র দপ্তর সম্পাদক মাহবুবুর রহমানের পাঠানো এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বার্তায় জানানো হয়, গত ৩১ আগস্ট থেকে এই কর্মসূচি চললেও কোনো সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উল্টো নেত্রকোণা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২ জন কর্মীকে চাকরিচ্যুত এবং ৩ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে নেত্রকোণার সকল কর্মী গণছুটিতে রয়েছেন।
এতে আরও বলা হয়, গত ১৭ আগস্ট থেকে প্রায় ৩৫ জন কর্মীকে বরখাস্ত, সংযুক্তসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে চলমান আন্দোলনের কারণে ৩৬ জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, রাষ্ট্রদ্রোহী মিথ্যা মামলায় কারাবন্দি করা হয়েছে এবং শতাধিক কর্মীকে বরখাস্ত ও গণবদলি করে হয়রানি করা হয়েছে।
বাপবিএ’র পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হয়, তাহলে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) থেকে সারা দেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রায় ৪৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী একযোগে স্টেশন ত্যাগ করে গণছুটিতে যাবেন।
পল্লী বিদ্যুৎ অ্যাসোসিয়েশনের ওই বার্তায় উল্লেখ করা হয়, যদি নেত্রকোণায় কোনো ধরনের দমন-পীড়ন চালানো হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সারা দেশের সকল কর্মী স্টেশন ত্যাগ করবে।
বাপবিএ তাদের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকল কর্মীকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।
এনএস/কেএইচকে/এএসএম