বিআইডব্লিউটিএর প্রধান কার্যালয়ে দুদকের অভিযান

বিআইডব্লিউটিএর প্রধান কার্যালয়ে দুদকের অভিযান
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) প্রধান কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ঠিকাদারি কার্যাদেশ পাইয়ে দিতে ঘুস নেওয়ার অভিযোগ তদন্তে এ অভিযান চালানো হয়।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আখতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।
দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম জানায়, অভিযানে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে। এসময় সংগৃহীত ভিডিও পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিআইডব্লিউটিএর নারায়ণগঞ্জ অফিসের এক কর্মকর্তা ঠিকাদারের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা গ্রহণ করছেন।
তবে ওই কর্মকর্তা দাবি করেন, ঠিকাদাররা তার ব্যবসায়িক পার্টনার এবং অফিসকক্ষে বসে ব্যবসায়িক অর্থ লেনদেন করেছেন। কিন্তু অর্থের উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বলে দুদকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী আরিফ বিল্লাহ গণমাধ্যমকে জানান, উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে বিআইডব্লিউটিএর নৌসংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক (মেরিন) মো. আব্দুর রহিম এবং উপ-পরিচালক মো. ওবায়দুল করিম খানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেবে। পাশাপাশি জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এসএম/কেএসআর