ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন ১২ জন
সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২ জনকে ‘ইয়্যুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড- ২০২৫’ দেওয়া হচ্ছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অ্যাওয়ার্ড প্রদান উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম এ তথ্য জানান।
সচিব বলেন, ‘যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬’ অনুযায়ী সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পাঁচটি ক্যাটাগরিতে এবার ১২ জনকে ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে।’
পুরস্কারপ্রাপ্তরা নগদ এক লাখ টাকা বা প্রাইজবন্ড, একটি সম্মাননা ক্রেস্ট এবং একটি সার্টিফিকেট পাবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।
যুব ও ক্রীড়া সচিব বলেন, চূড়ান্তভাবে মনোনীত ১২ জনকে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পুরস্কার তুলে দেবেন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের শাপলা হলে এই অনুষ্ঠান হবে।
যারা পুরস্কার পাচ্ছেন
যুব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে অসাধারণ অবদানে পুরস্কার পাচ্ছেন তিনজন। বগুড়ার সুরাইয়া ফারহানা রেশমা, মাগুরার মো. আক্কাচ খান এবং নোয়াখালীর মো. জাকির হোসেন এ পুরস্কার পাচ্ছেন।
শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার পাচ্ছেন ঝালকাঠির মো. খালেদ সাইফুল্লাহ ও গাইবান্ধার মো. শাহাদৎ হোসেন।
দেশপ্রেম, বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে এবার পুরস্কার পাচ্ছেন পাবনার মো. দ্বীপ মাহবুব এবং রাজশাহীর হাসান শেখ।
এছাড়া লালমনিরহাটের মো. জামাল হোসেন, কক্সবাজারের নুরুল আবছার এবং রাজশাহীর মো. মুহিন (মোহনা) জেষ্ঠদের প্রতি আদর্শ সেবা/সমাজকল্যাণে অসাধারণ অবদানের জন্য পুরষ্কৃত হচ্ছেন।
ক্রীড়া, কলা ও সাংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানে পুরস্কার পাচ্ছেন সাতক্ষীরার আফঈদা খন্দকার এবং বান্দরবানের উছাই মং মার্মা (ধুংরী হেডমন)।
