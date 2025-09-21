  2. জাতীয়

ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডিবির হাতে গ্রেফতার আটজন

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারীসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের আরও আট নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতাররা হলেন- নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের গাজীপুরের কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ শাখার ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক ও গাজীপুর মহানগর উপ-প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম শাকিল (৩৪), ঢাকা মহানগর উত্তরের সহ-সভাপতি আল ইত্তেহাদ রোহান (২৯), কুমিল্লা মুরাদনগর উপজেলা শাখার সাবেক সহ-সভাপতি মো. ইয়াসিন আহমেদ রবিন (৩৫), কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সম্পাদক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাবেক সহ-সভাপতি, বাগেরহাট জেলার মোংলা পৌরসভা শাখার সাবেক সদস্য মো. সজিব কাজী (৩৪), হাজারীবাগ থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাত চৌধুরী (৩১), ৪৬ নং গেন্ডারিয়া আওয়ামী লীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো.হাসান (৩২), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১০ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক লাহুল হোসেন (৩১), আওয়ামী লীগের সমর্থক তানভীর রেজওয়ান ভূঁইয়া (৪৮)।

ডিবির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ও রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন, গ্রেফতার মো.ইয়াসিন আহমেদ রবিন ১৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে যুবলীগের ঝটিকা মিছিলের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী এবং রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলে বিভিন্ন স্থান থেকে লোক সরবরাহ ও অর্থ সহায়তা দিতেন।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

