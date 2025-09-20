রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি, গ্রেফতার ৫

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি, গ্রেফতার ৫
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতিকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতার পাঁচজন হলেন- নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের রাজধানীর মতিঝিল থানার ৮ নম্বর ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক তাহমিদুল হাসান (২৬), ৯ নম্বর ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদুর রহমান ওরফে আরিফুল ইসলাম ওরফে আকাশ (২৮), খিলগাঁও থানা সৈনিক লীগের সদস্য মো. আনোয়ার হোসেন বাবু (৪৮), পটুয়াখালীর বাউফল থানা ছাত্রলীগের কর্মী মো. আবির হোসেন (১৯) ও একই থানার কনকদিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের কর্মী আকিদুল ইসলাম সানজিদ (২০)। ডিএমপির খিলগাঁও ও তেজগাঁও থানা-পুলিশ গত শুক্রবার তাদের গ্রেফতার করে।
তেজগাঁও থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান জানান, শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে কারওয়ানবাজারে রাস্তার ওপর আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের অনেকজন সদস্য জড়ো হন। তারা সরকারবিরোধী মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ আওয়ামী লীগের স্লোগান-সংবলিত ব্যানারসহ আবিরকে হাতেনাতে আটক করে। এর আগে দুপুর দেড়টার দিকে আকিদুলকে আটক করা হয়। অন্যরা বিভিন্ন অলিগলি দিয়ে পালিয়ে যান। পরে এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা করা হয়।
তালেবুর রহমান আরও জানান, খিলগাঁওয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলার সন্দেহভাজন আসামিদের অবস্থানের বিষয়ে শুক্রবার দুপুরে পুলিশ গোপন সংবাদ পায়। সে অনুযায়ী বিকেল ৫টার দিকে প্রভাতীবাগ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আরিফুল ও তাহমিদুলকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে রাত ৯টার দিকে খিলগাঁও থানা রোড এলাকায় চালানো অভিযানে গ্রেফতার হন আনোয়ার।
