সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকায় পৌঁছাবে ওসমান হাদির মরদেহ, নেওয়া হবে ঢাবিতে

সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকায় পৌঁছাবে ওসমান হাদির মরদেহ, নেওয়া হবে ঢাবিতে
জুলাই জজবার প্রাণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার অকুতোভয় বীর শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ আজ সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে আড়াইটার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, শহিদ ওসমান হাদিকে বহনকারী বিমানটি সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে।
আমাদের জুলাই জজবার প্রাণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার অকুতোভয় বীরকে নিতে সবাই এয়ারপোর্ট থেকে শাহবাগগামী রাস্তার দুপাশে সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান নেবো। সেখান থেকে শহিদ ওসমান হাদিকে সর্বসাধারণের সাক্ষাতের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে আনা হবে।
এমএএইচ/