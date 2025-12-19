ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় মসজিদে মসজিদে দোয়া

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৫ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের মোনাজাতে বিশেষ দোয়া করা হয়েছে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ রাজধানীর মসজিদগুলোতে দুপুরে এ দোয়া হয়।

জুমার নামাজ শেষে মোনাজাতে মহান আল্লাহর কাছে ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন খতিব ও ইমামরা। একই সঙ্গে আল্লাহ যাতে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দেন- মোনাজাতে এই দোয়া করা হয়।

রাজধানীর মাতুয়াইল দক্ষিণ পাড়াল চাঁনবানু (বাইতুল আমান) জামে মসজিদের ইমাম আজিজুর রহমান কাসেমী জুমার নামাজ শেষে মোনাজাতে বলেন, আল্লাহ যাতে ওসমান হাদির স্ত্রী, পিতা-মাতাসহ পরিবারের সদস্যদের এ শোক সইবার শক্তি দেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যরাতে সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের অকুতোভয় যোদ্ধা শহীদ ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ জুমা দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিজ নিজ ধর্মমতে প্রার্থনা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার বাদ জুমা দেশের প্রতিটি মসজিদে বিশেষ দোয়া এবং সুবিধামতো সময়ে মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় নিজ নিজ ধর্মমতে বিশেষ প্রার্থনা আয়োজনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিবদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয় ধর্ম মন্ত্রণালয়।

