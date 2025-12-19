ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় মসজিদে মসজিদে দোয়া

ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় মসজিদে মসজিদে দোয়া
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) মসজিদে মসজিদে জুমার নামাজের মোনাজাতে বিশেষ দোয়া করা হয়েছে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ রাজধানীর মসজিদগুলোতে দুপুরে এ দোয়া হয়।
জুমার নামাজ শেষে মোনাজাতে মহান আল্লাহর কাছে ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন খতিব ও ইমামরা। একই সঙ্গে আল্লাহ যাতে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দেন- মোনাজাতে এই দোয়া করা হয়।
রাজধানীর মাতুয়াইল দক্ষিণ পাড়াল চাঁনবানু (বাইতুল আমান) জামে মসজিদের ইমাম আজিজুর রহমান কাসেমী জুমার নামাজ শেষে মোনাজাতে বলেন, আল্লাহ যাতে ওসমান হাদির স্ত্রী, পিতা-মাতাসহ পরিবারের সদস্যদের এ শোক সইবার শক্তি দেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি।
এর পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যরাতে সারাদেশে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের অকুতোভয় যোদ্ধা শহীদ ওসমান হাদির আত্মার মাগফেরাত কামনায় শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ জুমা দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিজ নিজ ধর্মমতে প্রার্থনা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার বাদ জুমা দেশের প্রতিটি মসজিদে বিশেষ দোয়া এবং সুবিধামতো সময়ে মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় নিজ নিজ ধর্মমতে বিশেষ প্রার্থনা আয়োজনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিবদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয় ধর্ম মন্ত্রণালয়।
