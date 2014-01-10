ছায়ানটে হামলা
অপরাধীদের শাস্তি ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে কাজ করছে সরকার: ফারুকী
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটে হামলার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। একই সঙ্গে ছায়ানটের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে সরকার ব্যবস্থার নেবে বলেও জানিয়েছেন উপদেষ্টা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ কথা জানান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মধ্যরাতে রাজধানীর ধানমন্ডিতে ছায়ানট ভবনে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর চালায় একদল উত্তেজিত জনতা। হামলা আর ভাঙচুরে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানটি।
আরও পড়ুন
হামলা-ভাঙচুরে লন্ডভন্ড ছায়ানট
বিবৃতিতে সংস্কৃতি উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক শরিফ ওসমান হাদির শহীদি মৃত্যুতে জাতি আজ শোকার্ত। এই জাতীয় শোকের মুহূর্তে একশ্রেণির হঠকারী দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটে হামলা চালিয়ে ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ী হাদির মৃত্যুতে কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনে হামলা কেবল একটি ফৌজদারি অপরাধই নয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনারও পরিপন্থি।
তিনি বলেন, এই নিন্দনীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও সরকার কাজ করছে। পাশাপাশি ছায়ানট ভবনে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে এ বিষয়ে যা যা করণীয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ছায়ানট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে সেটা করবে।
‘গণতান্ত্রিক রূপান্তরের এই সময়ে সকল হঠকারিতার বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাই’ বিবৃতিতে বলেন সরয়ার ফারুকী।
আরএমএম/বিএ