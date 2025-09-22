  2. জাতীয়

ডিএসসিসি

জলাবদ্ধতা নিরসনে ওয়ার্ডভিত্তিক ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম কাজ করছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আওতাভুক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রতিটি ওয়ার্ডে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ডিএসসিসি

নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ওয়ার্ডভিত্তিক ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম কাজ করছে বলে জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ডিএসসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. রাসেল রহমানের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় লঘুচাপের প্রভাবে গতকাল (রোববার) রাত থেকে রাজধানীতে বজ্রসহ মুষলধারে বৃষ্টির ফলে ডিএসসিসির বেশ কিছু এলাকায় অস্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ডিএসসিসি আওতাভুক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া ওয়ার্ডভিত্তিক ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম কাজ করে চলেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বৃষ্টিতে গ্রিন রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শান্তিনগর, বেইলি রোড, কাকরাইল, পল্টন, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডিতে জলাবদ্ধতা হয়েছিল। এরইমধ্যে এসব এলাকার জলাবদ্ধতার সমাধান হয়েছে। তবে পানি নির্গমনের আউটলেট অংশ এবং খাল-নদীর অংশের পানির লেভেল প্রায় একই হওয়ার ফলে পানি নিষ্কাশনের ধীরগতি বিদ্যমান থাকায় কিছু এলাকার পানি নামতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। এসব এলাকা থেকে অস্থায়ী পোর্টেবল পাম্পের মাধ্যমে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, কমলাপুরে স্থাপিত হাই প্রেশার ভার্টিক্যাল পাম্পের মাধ্যমে দ্রুত পানি নামানোর কাজ চলমান রয়েছে। ডিএসসিসির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ০১৭০৯৯০০৮৮৮- এই ফোন নম্বরের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি অব্যাহত রয়েছে।

এমএমএ/এএমএ/জেআইএম

