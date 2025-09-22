রাসায়নিক গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫ কর্মী দগ্ধ

রাসায়নিক গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫ কর্মী দগ্ধ
গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিক পদার্থের গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ কর্মী গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সাহারা মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের উদ্ধার করে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন।
আহত পাঁচজন হলেন ফায়ার ফাইটার মো. শামীম আহমেদ, মো. নুরুল হুদা, জান্নাতুল নাঈম, জয় হাসান ও আরও একজন।
জাতীয় বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বলেন, ‘গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় রাসায়নিকের গুদামে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ হয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ কর্মী আমাদের এখানে এসেছেন। সবাইকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাদের অবস্থা গুরুতর। তবে কার কত শতাংশ পুড়েছে তা এখনো জানা যায়নি। পরে জানানো হবে।’
