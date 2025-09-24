সামাজিক উদ্ভাবন বিষয়ক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা

সামাজিক উদ্ভাবন বিষয়ক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত সামাজিক উদ্ভাবন বিষয়ক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে সামাজিক উদ্ভাবন বিষয়ক ‘সোশ্যাল ইনোভেশন: মবিলাইজিং ফাইন্যান্সিং থ্রু সোশ্যাল ইনোভেশন’ শীর্ষক সরকারি ও বেসরকারি খাতের নেতাদের এক বৈঠকে যোগ দেন তিনি।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।
প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
