  2. জাতীয়

চালক প্রশিক্ষণে ড্রাইভিং স্কুল অন্তর্ভুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চালক প্রশিক্ষণে ড্রাইভিং স্কুল অন্তর্ভুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি
চালক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রাইভেট কার/ ফাইল ছবি

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে চালক প্রশিক্ষণে ড্রাইভিং স্কুল অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানকে স্মারকলিপি দিয়েছে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল মালিক সমিতি। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সমিতির আহ্বায়ক মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী এই স্মারকলিপি দেন।

স্মারকলিপিতে চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর আগে ৬০ ঘণ্টা ইনক্লুসিভ ট্রেনিং (অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ) কার্যক্রমে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) নিবন্ধিত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলগুলোতে সম্পৃক্ত রাখার দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে আধুনিক ড্রাইভিং স্কুল স্থাপন ও মোটরযান চালকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের উদ্যোগে সহযোগিতা করতে আগ্রহী ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল মালিক সমিতি। উক্ত কার্যক্রমে সরকারকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে শক্তিশালী অংশীজন হিসাবে তারা কাজ করতে চান।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর পূর্বে চালকদের ৬০ ঘণ্টা ইনক্লুসিভ ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। সারা দেশে বিআরটিএ নিবন্ধিত ১৫০টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি মালিকদের ১৩৫টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল দীর্ঘদিন যাবত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছে। এসব স্কুলে ৩০০ জন ইনস্ট্রাকটর কর্মরত আছেন। এই স্কুলগুলোর অবকাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করা হলে দেশের বিআরটিএ নিবন্ধিত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলগুলো প্রতিবছর কমপক্ষে ১০ হাজার মানসম্মত নিরাপদ চালক তৈরি করতে সক্ষম। এছাড়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের তিনটি নিবন্ধিত স্কুল রয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে। বিআরটিসির ১০/১২টি স্কুল রয়েছে।

এমএমএ/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।