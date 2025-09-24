‘এফ৪ডি: ১৩তম অফিশিয়াল ফার্স্ট লেডিস লাঞ্চন’ অনুষ্ঠানে ড. ইউনূস

‘এফ৪ডি: ১৩তম অফিশিয়াল ফার্স্ট লেডিস লাঞ্চন’ অনুষ্ঠানে ড. ইউনূস
যুক্তরাষ্ট্রে ‘ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট (এফ৪ডি): ১৩তম বার্ষিক অফিশিয়াল ফার্স্ট লেডিস লাঞ্চন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে পৌঁছান তিনি।
