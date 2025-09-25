প্রতিমা ভাঙচুর: অনেকগুলো ঘটনাই ঘটছে তুচ্ছ কারণে, দাবি আইজিপির
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতি পর্বে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিমা ভাঙচুরের অনেকগুলো ঘটনাই তুচ্ছ কারণে ঘটছে বলে দাবি করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বাংলাবাজার সর্বজনীন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইজিপি এ দাবি করেন।
মণ্ডপে বাহারুল বলেন, ‘এখানে এসে আপনাদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক দেখলাম, এটা আমাকে চমৎকৃত করেছে। যেভাবে আপনাদের কমিউনিটি যৌথবদ্ধ হয়েছেন, আমার বিশ্বাস অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশ এর মাধ্যমে এবারের পূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারব।’
আসন্ন পূজা ঘিরে কোনো ধরনের হুমকি অনুভব করছেন কি না- জানতে চাইলে পুলিশপ্রধান বলেন, ‘আমরা কোনো ধরনের থ্রেট ফিল করছি না। কিন্তু আপনারা জানেন, ছোটখাটো ঘটনা সারাদেশেই ঘটে থাকে। এবার আমাদের কাছে মনে হচ্ছে অনেকগুলো ঘটনাই ঘটছে তুচ্ছ কারণে। বিশেষ করে এই প্রস্তুতি পর্বে অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে- কেউ গিয়ে (প্রতিমার) হাত নষ্ট করে দিচ্ছে, মাথাটা নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলোর খবর পাচ্ছি। পাওয়ামাত্রই সাথে সাথে আমরা সেটা সমাধান করতে যাচ্ছি। কোনোভাবেই কোনোকিছু আমরা অবজ্ঞা বা অবহেলা করছি না। বিচ্যুতি যদি কোথাও দেখি তাহলে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিচ্ছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা মামলাও নিয়ে নিচ্ছি।’
অভিযুক্তদের ব্যাপারে বাহারুল বলেন, ‘অনেক সময় হয় কী, কাউকে যখন আমরা গ্রেফতার করি তখন তার পক্ষের লোক বলে লোকটা পাগল, এই-সেই। এবার প্রতিটি জিনিস আমরা যাচাই করে দেখছি। আমরা এখানে এসে যা দেখলাম, সম্পূর্ণ কমিউনিটি যেভাবে একত্রিত হয়েছে, আমি মনে করি আমাদের কোনো থ্রেট এখন আর নাই।’
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগ কোনো ধরনের নাশকতা বা বাধা সৃষ্টি করতে পারে কি না- জানতে চাইলে আইজিপি বলেন, ‘এই বিষয়টা আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। আপনারা জানেন যে পূজা উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পূজা কমিটির সব নেতারা গিয়েছিলেন। এরপর পুলিশ সদর দপ্তরেও পূজা কমিটির অনেকেই গিয়েছিলেন। আমরা এই আশঙ্কাটা মাথায় রেখেছি এবং সেজন্য আগের থেকে চেষ্টা করছি গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে এ তথ্যগুলো সংগ্রহ করার জন্য। এ আশঙ্কাটা আমরা উড়িয়ে দিই না। কিন্তু এর জন্য আমরা ভীত নয়, মোটেও ভীত নয়।’
পুলিশপ্রধান বলেন, ‘গতকালও (বুধবার) শহরের ভেতরে পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি বেশ বড়সড় একটা শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিল। আমরা চেষ্টা করেছি আইনগতভাবে তাদের প্রতিরোধ করতে, দমন করতে। আমরা সেটাই করেছি।’
পুলিশ কাজ করতে গিয়ে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কি না জানতে চাইলে আইজিপি বলেন, ‘পুলিশ কাজ করতে গিয়ে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না। একটা বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে আমাদের অনেক কিছু বিচার-বিবেচনা করে চলতে হয়। আমরা একটা আইডিয়াল পরিস্থিতিতে যেভাবে আইন প্রয়োগ করি, সেটা সব সময় সম্ভব হয় না। আমাদের সমাজের সব মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে তারপর আইন প্রয়োগ করতে হয়। আমাদের মূল উদ্দেশ্যটাই থাকে যেন আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি।’
