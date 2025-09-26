জাতিসংঘে বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানাবেন ড. ইউনূস
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেবেন। এবারের ভাষণে বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধ বন্ধসহ বিভিন্ন আহ্বান জানাবেন তিনি।
অধিবেশনের কার্যসূচি অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ৯টায় অধিবেশন শুরু হবে। দিনের ১০ম বক্তা হিসেবে ভাষণ দেবেন ড. ইউনূস।
জানা গেছে, এবারের ভাষণে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কার অগ্রযাত্রা, রাষ্ট্র গঠনে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থায় জোর দেওয়া, রোহিঙ্গা ইস্যু, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, অর্থ পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, আওয়ামী সরকারের দুঃশাসনসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসবে।
পাচার করা অর্থের বিষয়টি সামনে এনে এক দেশের হক নষ্ট করে অন্য দেশে যেন কেউ সম্পদের পাহাড় গড়তে না পারে সে বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার তাগিদ জানাবেন তিনি। এছাড়াও ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাবেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
ড. ইউনূস এ সময়ে থ্রি জিরো তত্ত্ব-জিরো দারিদ্র্য, জিরো বেকারত্ব ও জিরো নেট কার্বন নিঃসরণ সম্পর্কেও কথা বলবেন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ জাগো নিউজকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টা শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান, অর্থ পাচার রোধের বিষয়গুলো থাকবে। এছাড়া সারাবিশ্বে যুদ্ধ বন্ধ ও বিশ্ব শান্তির আহ্বান জানাবেন তিনি।
বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, অধ্যাপক ইউনূস গত ১৪ মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রম এবং দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়কে জানাবেন। গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিশ্চিত করতে সরকারের নেওয়া উদ্যোগও ভাষণে গুরুত্ব পাবে।
এছাড়াও ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা আগামী বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বার্তা দেবেন।
এর আগে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্ক সময় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে পৌঁছান। প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকেল ৩টায় জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
এ বছর প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছয় রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন। তাদের মধ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা ঢাকা থেকে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যোগ দেন। এছাড়া জামায়াত নেতা নকিবুর রহমান তারেক যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধি দলে যুক্ত হন।
প্রধান উপদেষ্টার আগামী ২ অক্টোবর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
আইএইচআর/এএমএ/জিকেএস