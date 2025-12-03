  2. জাতীয়

ঢামেকের জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিলো অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢামেকের জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিলো অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের প্রধান ফটকের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির (৪০) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার মো. আইয়ুব আলী জানান, সকালে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের প্রধান ফটকের পাশে ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। পরে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, নিহত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। প্রযুক্তির সহায়তায় তার বিস্তারিত পরিচয় শনাক্ত করতে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

কাজী আল আমিন/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।