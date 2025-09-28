  2. জাতীয়

হাজী সেলিমের বাড়ির গোপন কক্ষে মিললো বিএমডব্লিউসহ ৬ বিলাসবহুল গাড়ি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৫ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাজী সেলিমের বাসায় অভিযান চালিয়ে ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি পেয়েছে যৌথবাহিনী/ ছবি- সংগৃহীত

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের বাসায় অভিযান চালাচ্ছে যৌথবাহিনী। রাজধানীর লালবাগ থানার আজিমপুরের দায়রা শরিফ আবাসিক এলাকার এক বাড়িতে এ অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযানে কোটি টাকা মূল্যের ছয়টি বিলাসবহুল গাড়ির সন্ধান মিলেছে। এরমধ্যে বিএমডব্লিউ গাড়িও রয়েছে।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বাসাটি ঘিরে অবস্থান নেন যৌথবাহিনীর সদস্যরা। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছিল।

এ বিষয়ে লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল জাগো নিউজকে জানান, অভিযান এখনো চলছে। অভিযান শেষ হলে গাড়িগুলো জব্দ করে থানায় দিলে বিস্তারিত বলা যাবে।

জানা গেছে, ১২তলা বিশিষ্ট ভবনটির নিচতলায় বিশেষভাবে টিনশেড দিয়ে ঘেরা একটি আলাদা কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কয়েক কোটি টাকা দামের গাড়িগুলো লুকিয়ে রাখা হয়।

অভিযানের সময় গাড়িগুলোর কোনো বৈধ কাগজপত্র ভবনের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার দেখাতে পারেননি। এমনকি কেন আলাদা রুমে টিনশেড দিয়ে গাড়িগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সে বিষয়েও তিনি সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হন। এজন্য ওই ম্যানেজারকে আটক করা হয়েছে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকার বংশাল এলাকা থেকে হাজী সেলিমকে গ্রেফতার করা হয়। তার ছেলে সোলায়মান মোহাম্মদ সেলিম ঢাকা-৭ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনিও গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে কারাগারে।

টিটি/কেএসআর/জিকেএস

