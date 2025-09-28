‘কবজি কাটা’ আনোয়ার গ্রুপের রিয়াজসহ গ্রেফতার ১৬

‘কবজি কাটা’ আনোয়ার গ্রুপের রিয়াজসহ গ্রেফতার ১৬
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ‘কবজি কাটা’ আনোয়ার গ্রুপের সক্রিয় সদস্য রিয়াজ ও জাল টাকার কারবারি জীবন আহমেদ পলাশসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতাররা হলেন রিয়াজ (২৩), জীবন (৪৫), শাহীন (২৫), হৃদয় (২২), পাপ্পু (২৮), হাবিব (১৯), অনিক (৩৬), হাবিব (২১), নান্নু (৫০), শুভ (২৪), ইউসুফ (৩৪), ইকবাল (৩২), রুবেল (২০), নাদিম (২১), জামাল (৩৪) ও জুয়েল সর্দার (২৮)।
ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর বলেন, গত শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মোহাম্মদপুর থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি সামুরাই চাপাতি, নগদ ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
উপ-পুলিশ কমিশনার জানান, গ্রেফতারদের মধ্যে নিয়মিত মামলা ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িতরা রয়েছেন। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
