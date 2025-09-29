সিইসি-হাইকমিশনার বৈঠক
অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের ‘অবস্থান থেকে সরে এসেছে’ যুক্তরাজ্য
বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আয়োজনে নিজেদের অবস্থান থেকে যুক্তরাজ্য সরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। দেশটি এখন আর এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বরং তারা এখানে আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ দেখতে চায়।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক এ প্রত্যাশার কথা জানান। এর আগে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেন।
বৈঠক শেষে সারাহ কুক বলেন, ‘সিইসির সঙ্গে খুব ভালো বৈঠক হয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে কয়েক মাস আগে এবং আজ সিইসিকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাজ্য।’
বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে হাইকমিশনার বলেন, ‘আমাদের খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। আমি আগামী বছর বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যুক্তরাজ্যের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি। যুক্তরাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে।’
হাইকমিশনার জানান, নির্বাচন প্রসঙ্গে নাগরিকদের শিক্ষিত করা নিয়ে প্রকল্পে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে যুক্তরাজ্যও সহযোগিতা করছে। বিশেষ করে দেশের দুর্বল গোষ্ঠীগুলো এবং পোলিং কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সহযোগিতা করা হচ্ছে। সুতরাং, বৈঠকের আলোচ্যসূচি ছিল নির্বাচন কমিশনকে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা।
সাংবাদিকেরা অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের বিষয়ে প্রশ্ন করলে হাইকমিশনার বলেন, ‘আমি অন্য আর কোনো কথা বলবো না। যেমনটা বলেছি, যুক্তরাজ্য আগামী বছর অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনকে সমর্থন করছে।’
অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন চাচ্ছেন না- ফের প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যান সারাহ কুক।
এর আগে গত ১০ মার্চ সিইসির সঙ্গে বৈঠকে যুক্তরাজ্য আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক দেখতে চায় বলে জানিয়েছিলেন হাইকমিশনার।
এছাড়া গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনও অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিল দেশটি।
